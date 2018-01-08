Москва, 8 января. Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин считает, что причиной дезертирства в ВСУ является недостаточная укомплектованность армии.

По мнению военного эксперта, операция ВСУ в Донбассе стала большой неудачей для всей Украины. Командование украинской армии и власти страны стремятся обострить ситуацию в данном регионе, это приведет не только к уходу иностранных наемников из ВСУ, как это произошло с «Грузинским национальным легионом», но и усилит дезертирство среди самих украинцев.

Одной из причин дезертирства Анохин назвал недостаточную укомплектованность армии. Это вызывает постоянные конфликты среди военнослужащих. Солдаты голодают, становятся мародерами и начинают красть друг у друга, пишет RT.

«Когда нет цели, когда ты не знаешь, за что ты воюешь, ты ищешь тех, на ком можно сорвать зло. В армии ведь не слепые, они прекрасно понимают, что высшее командование наживается на них. Поэтому возникает вопрос: за что кровь проливаем?», — считает военный эксперт.

Именно поэтому «Грузинский национальный легион» заявил о своем выходе из состава 54-й бригады ВСУ. Бойцы сообщили о некомпетентности командира подразделения и его окружения.