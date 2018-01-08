Сирия новости 8 января 12.30: под огнем боевиков в Алеппо погиб ребенок, в Даръа ликвидирован командир ССА

Сирия, 8 января. Под обстрелом радикалов в Алеппо погиб ребенок, в Даръа неизвестные ликвидировали командира ССА, снайпер боевиков застрелил мирного жителя в Аль-Фуа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: прорвали осаду транспортной базы в Харасте, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла командира в Даръа.

Провинция Дамаск

В результате ожесточенных боев Сирийская арабская армия (САА) деблокировала осажденную радикалами транспортную базу в Харасте, передает местный источник в социальной сети Twitter (@Suriyakmaps). Напомним, ранее боевики незаконных вооруженных группировок перекрыли пути снабжения базы, отрезав ее от подконтрольных армии САР территорий на западе. Отмечается, что в схватках за контроль над стратегическим объектом обе стороны понесли существенные потери.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи жителям деревни Букани на западе провинции Дамаск. Об этом пишет информагентство Sputnik.

Провинция Алеппо

Радикальные вооруженные формирования открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает на своем сайте, что один из снарядов боевиков упал в квартале Ас-Сухур, в результате чего погиб ребенок.

Также правозащитная организация передает, что в городе Аль-Баб, расположенном на северо-востоке региона, взорвался заминированный автомобиль. По данным SOHR, в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

Провинция Даръа

Неизвестные открыли огонь по дому командира одной из группировок Сирийской свободной армии (ССА) в районе Тарик ас-Сад города Даръа. В результате обстрела член «свободной армии» был ликвидирован. Нападавшие скрылись. Об инциденте сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Российские военные доставили несколько тонн гуманитарной помощи в поселение Аюба, передает ТАСС. По данным информационного агентства, представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также развернули в населенном пункте мобильный медицинский пункт, в который обратилось более сотни жителей.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юго-востоке провинции Идлиб, обеспечивая продвижение Сирийской арабской армии (САА) к авиабазе Абу Духур. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ранее правительственные войска САР при поддержке российской авиации выбили радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений региона, в том числе солдаты армии САР освободили от террористов «Ан-Нусры» стратегически важный город Синджар.

SOHR передает на своем сайте, что в городе Аль-Фуа снайпер боевиков застрелил мирного жителя.

Провинция Ракка

Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@FreeEuphrates), что еще несколько семей смогли вернуться в свои дома в административном центре провинции Ракка. Напомним, работы по разминированию освобожденного от террористов «Исламского государства»1 города ведут бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Мирному населению разрешают вернуться в уже зачищенные районы населенного пункта. Однако местные активисты называют Ракку одним из самых опасных городов Сирии из-за все еще существующей угрозы для мирных жителей пострадать при взрыве мины ИГ1 в объявленных безопасными кварталах столицы региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)