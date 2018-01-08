Названы сроки создания «летающего автомобиля» в России

Москва, 8 января. Разработчики намерены создать отечественный «летающий автомобиль» к 2021 году, после чего модель будет выпущена на рынок.

Инженеры, ведущие разработку новинки, сообщили, что речь идет о своеобразном самолете короткого взлета и посадки. По предварительным данным грузоподъемность «летающего автомобиля» составит около 500 килограммов. Создание машины завершится в ближайшие три года, отмечает директор Фонда перспективных исследований Юрий Баженов.

По словам разработчиков, автомобиль будет оснащен возможностью ручного пилотирования, а также беспилотного управления с наземного контрольного пункта. Уникальное транспортное средство названо «летающим автомобилем» за простоту управления и широкую доступность при использовании взлетно-посадочных площадок. Аппарат будет крайне полезен для перевозок пассажиров и грузов в условиях бездорожья и станет новым этапом в развитии малой авиации.

На создание уникального аппарата вертикального взлета Фонд перспективных исследований выделил три миллиона рублей, отмечает «ПолитЭксперт».