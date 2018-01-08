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Названы сроки создания «летающего автомобиля» в России
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    Названы сроки создания «летающего автомобиля» в России

    11:35  8 Января 2018  /обновлено: 11:35  08 Января 2018
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    Названы сроки создания «летающего автомобиля» в России

    Москва, 8 января. Разработчики намерены создать отечественный «летающий автомобиль» к 2021 году, после чего модель будет выпущена на рынок.

    Инженеры, ведущие разработку новинки, сообщили, что речь идет о своеобразном самолете короткого взлета и посадки. По предварительным данным грузоподъемность «летающего автомобиля» составит около 500 килограммов. Создание машины завершится в ближайшие три года, отмечает директор Фонда перспективных исследований Юрий Баженов.

    По словам разработчиков, автомобиль будет оснащен возможностью ручного пилотирования, а также беспилотного управления с наземного контрольного пункта. Уникальное транспортное средство названо «летающим автомобилем» за простоту управления и широкую доступность при использовании взлетно-посадочных площадок. Аппарат будет крайне полезен для перевозок пассажиров и грузов в условиях бездорожья и станет новым этапом в развитии малой авиации.

    На создание уникального аппарата вертикального взлета Фонд перспективных исследований выделил три миллиона рублей, отмечает «ПолитЭксперт».

    Названы сроки создания «летающего автомобиля» в России

    Автор: Алексей Громов
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    #летающий автомобиль #фпи #юрий баженов #малая авиация
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