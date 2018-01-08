Восьмилетняя девочка пропала в Кемеровской области
Кемерово, 8 января. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают восьмилетнюю девочку, которая пропала в Анжеро-Сулженске Кемеровской области.
Мать пропавшей девочки обратилась в полицию за помощью и сообщила, что ее дочь ушла гулять около пяти часов вечера 7 января, а домой не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. До этого родственники искали девочку самостоятельно, но результатов никаких не было, поэтому они обратились в полицию.
Девочка имеет плотное телосложение, она выглядит старше своих лет. Ребенок был одет в розовую куртку с цветами, вязанную фиолетовую шапку с цветком и розовые сапоги с белым мехом.
«Тех, кто знает, где может быть [девочка], просят позвонить по телефонам: 8 (384–53) 6–54–00 или 02», — сообщает «Газета Кемерова».