18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Банда похитителей электрокабелей предстанет перед судом в Хабаровском крае
Россия
В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

    11:03  8 Января 2018  /обновлено: 11:04  08 Января 2018
    740

    В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

    Москва, 8 января. В 2018 году впервые гериатрическая помощь для лиц старшего возраста включена в тарифы обязательного медицинского страхования в России.

    Об этом рассказали в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

    Отмечается, что оплата по клинико-статистической группе станет возможна в медицинских учреждениях, которые имеют лицензию по профилю «гериатрия».

    Напомним, гериатрическая помощь — медико-социально-психологическая помощь пациентам пожилого и старческого возраста. Она оказывается лицам, страдающим хроническими инвалидизирующими заболеваниями с частичной или полной утратой способности к самообслуживанию. Цель помощи – продлить период активного долголетия, повышение качества жизни пожилых людей. 

    Ранее Госдума отказалась вывести аборты из ОМС. Проект закона предполагал, что прерывание беременности за счет средств бюджета фонда ОМС может быть осуществлено исключительно при наличии медицинских либо социальных показаний. 

    В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #пенсионер #старость #омс #пожилые #гериатрическая помощь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

      11:03 8 Января 2018 740
      Читать
      10:32
      Сегодня

      Новости, Twitter, телефон: СМИ рассказали о распорядке дня Трампа
      9:42
      Сегодня

      SpaceX произвела запуск Falcon 9 с секретным спутником Zuma
      9:12
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили гумпомощь в поселок на границе с Ливаном
      8:47
      Сегодня

      Во Владивостоке стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина
      5:26
      Сегодня

      Сирия: опубликовано видео крупного теракта в Идлибе

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018 4640

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10501

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10500

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11238

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      19394
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      11:09   8 Января 2018
      2505
      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      2:08   8 Января 2018
      4488
      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      23:03   7 Января 2018
      1847
      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09   7 Января 2018
      4640