В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

Москва, 8 января. В 2018 году впервые гериатрическая помощь для лиц старшего возраста включена в тарифы обязательного медицинского страхования в России.

Об этом рассказали в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что оплата по клинико-статистической группе станет возможна в медицинских учреждениях, которые имеют лицензию по профилю «гериатрия».

Напомним, гериатрическая помощь — медико-социально-психологическая помощь пациентам пожилого и старческого возраста. Она оказывается лицам, страдающим хроническими инвалидизирующими заболеваниями с частичной или полной утратой способности к самообслуживанию. Цель помощи – продлить период активного долголетия, повышение качества жизни пожилых людей.

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