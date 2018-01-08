Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

Брюссель, 8 января. Исковое заявление Европейского союза с требованием взыскать с Москвы денежную компенсацию в размере 1,4 млрд евро за запрет импорта свинины беспочвенное, поскольку Россия следовала решению панели арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) по этому спору. Об этом сообщил руководитель департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

Он уточнил, что российская сторона собирается созвать панель арбитров в ВТО для проведения анализа выполнения принятого вердикта.

Медведков решительно подчеркнул, что совершенно непонятно, «на основании чего выдвинуто такое требование».

«Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров. Наш ответный ход — это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет», — пояснил он.

Кроме того, он дал понять, что Россия ожидает «непредвзятого, прозрачного и основанного на правилах и практике ВТО решения», передает «Интерфакс».

Напомним, накануне стало известно, что ВТО направила в арбитраж заявку ЕС о денежной компенсации в размере 1,4 млрд евро по причине табу на импорт свинины.