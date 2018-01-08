Донбасс сегодня: ЛНР под прицелом Киева, «перемога» советника Порошенко

Донбасс, 8 января. Киев готовит провокации, ВСУ бьют по ДНР и ЛНР из пушек и гранатометов. Очередная неделя «российского присутствия» в Донбассе в украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Светлый праздник Рождества не принес долгожданной тишины на землю Донбасса. Юго-западные границы Луганской народной республики, а именно села Нижнее и Лозовое, подверглись обстрелам Вооруженных сил Украины с позиций поселка Луганское на Светлодарской дуге. По защитникам ЛНР было сделано 10 выстрелов из 73-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1) и 10 выстрелов из 30-мм автоматического станкового гранатомета (АГС). Кроме того, украинские военнослужащие обстреляли позиции луганчан из крупнокалиберного вооружения.

Также ВСУ продолжают подготовку к активным боевым действиям в ЛНР. 58 мотопехотная бригада использует беспилотники для установления целей и корректировки огня.

На донецком направлении позиции вооруженных сил ДНР у села Михайловка были атакованы из штатного вооружения БМП и гранатометов.

ЛНР под прицелом

В восьми километрах от северного-восточного участка линии фронта, близ Петровки Станично-Луганского района, размещена батарея гаубиц Д-30 калибром 122 мм 80 десантно-штурмовой бригады украинской армии. Позиции батареи расположены на территории молочно-товарной фермы, сообщает луганская разведка.

В пяти километрах от северо-западного участка линии соприкосновения обнаружена 120-мм минометная батарея 58 мотопехотной бригады ВС Украины. Также к юго-западу от Первомайска военными ЛНР вычислены позиции еще одной минометной батареи в зоне ответственности 54 отдельной механизированной бригады ВСУ (54 омбр).

Народная милиция ЛНР ожидает провокаций

Военные республики ожидают провокаций в районе Светлодарской дуги. Дело в том, что на позиции 25 батальона 54 омбр ВС Украины прибыли съемочные группы украинских СМИ.

Как правило, получение разведчиками подобной информации зачастую предваряет реальные обстрелы киевскими силовиками позиций народной милиции или населенных пунктов, чтобы спровоцировать вооруженные силы республики на ответный огонь, а потом зафиксировать это в СМИ.

Перемога: украинский снайпер ликвидировал «ихтамнета»

Советник президента Украины Юрий Бирюков на личной странице в соцсети опубликовал два сообщения о ликвидации украинскими снайперами в зоне конфликта якобы российских военнослужащих. К сообщению Бирюков прикрепляет соответствующие видео, сделанные через прицел снайперской винтовки. К слову, российских военнослужащих, якобы воюющих в Донбассе, украинские пропагандисты называют «ихтамнеты».

Отметим, что через оптику винтовки с расстояния 500 метров невозможно различить ни национальность, ни тем более опознавательные знаки на военной форме. Поэтому утверждения советника Порошенко о ликвидации российских военнослужащих — не более чем попытка выдать желаемое за действительное и создать ложный информационный повод для украинских СМИ. К слову сказать, убитый украинским снайпером человек оказался военнослужащим Вооруженных сил ДНР, о чем рассказали в оборонном ведомстве республики.

Неделя «российского присутствия»

Еще один воин так называемой АТО в интервью украинским информационным изданиям рассказал, кто на самом деле воюет против украинской армии в Донбассе. Конечно же, это кадровые российские военнослужащие и наемники, уверен боец ВСУ.

Убедительных доказательств, да и в принципе вообще каких-либо доказательств, солдат не предоставил. Но одно утверждение достойно внимания.

«Да и как шахтер мог бы корректировать огонь?» — риторически спрашивает военнослужащий ВСУ украинских журналистов, намекая на отсутствие опыта, знаний и прочих навыков ведения войны у представителей армии противника, то есть ВС ДНР и ЛНР.

Данные аргументы могли бы быть актуальны в 2014 году, когда шахтеры брали в руки свои охотничьи ружья и шли защищать родную землю. Но даже тогда уровень мотивации работяг был настолько высок, что вылился в три котла для сил АТО. А на данном этапе развития вооруженных сил ДНР и ЛНР — это хорошо подготовленная армия.

Кстати, многие солдаты и офицеры в ДНР зачастую обижаются, когда их называют ополченцами. Защитники Донбасса говорят: «Ополченцами мы были в 2014 и начале 2015 года, а сейчас мы — солдаты армии ДНР».

И это абсолютная правда. Война сделала из шахтеров и металлургов прекрасных воинов и профессиональных защитников родной земли.