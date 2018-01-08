Жительница Кемерова хотела купить собаку и лишилась трех тысяч рублей

Кемерово, 8 января. Жительница Кемерова хотела купить собаку породы мопс, но стала жертвой мошенников и лишилась трех тысяч рублей.

Женщина нашла в сети Интернет объявление о продаже щенков, стоимость собаки породы мопс составляла десять тысяч рублей. Потерпевшая позвонила по номеру, который был указан в объявлении, и узнала, что необходимо сделать предоплату — 30 процентов от суммы. Женщина перевела три тысячи рублей, после чего неизвестная продавщица заблокировала свой аккаунт и отключила мобильный телефон, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает гражданам, что необходимо быть бдительными.