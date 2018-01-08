Сирия сегодня: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском, сирийцы получили гумпомощь

Сирия, 8 января. Сирийские граждане получили гуманитарную помощь от российской стороны; христиане, проживающие в стране, смогли встретить Рождество в мирных условиях; на иракской границе была уничтожена группа боевиков ИГ1 (запрещено в РФ). Последние новости арабской республики — в материале Федерального агентства новостей.

Россия доставила в Сирию очередную партию гумпомощи

Сирийцы, проживающие в поселке Буккейн, получили несколько тонн провизии, гуманитарную помощь доставили российские военные. Данный населенный пункт, расположенный на границе с Ливаном, продолжительное время находился под контролем боевиков «Исламского государства»1. Многие жилые дома, а также объекты социальной структуры были повреждены или уничтожены в результате обстрелов. Несмотря на то, что восстановительные работы ведутся, мирные граждане все еще нуждаются в материальной помощи. Благодаря поддержке со стороны РФ около 100 детей получили продукты питания.

САА удалось прорвать окружение военной базы под Дамаском

Сирийской армии удалось частично восстановить контроль над военной базой бронетехники города Хараста, населенный пункт расположен в Дамаске. Благодаря прорыву окружения сирийским вооруженным силам удалось взять мукомольные мельницы.

Решающий бросок сирийской армии предваряла мощная артподготовка и удары ВВС Сирии, которые дезорганизовали оборону боевиков и позволили правительственным силам преодолеть оставшееся расстояние до базы. Как предполагают эксперты, в ближайшее время сирийская армия предпримет попытки расширить зону контроля вокруг базы.

Христиане смогли встретить Рождество

Верующие, проживающие на территории страны, смогли отметить Рождество впервые за несколько лет. Ранее это было невозможно из-за террористов, боевики разрушали храмы и святыни и притесняли христиан. Кроме того, террористы расхищали церковное имущество, продавая его на черном рынке.

К счастью, часть реликвий удалось спасти. Так, например, был сохранен колокол одной из церквей.

Боевик, воевавший в Сирии, получил восемь лет.

В Киргизии Первомайским районным судом на восемь лет был осужден террорист, который воевал в Сирии. Боевику в настоящий момент 25 лет.

Осужденный принял решение встать на сторону террористов и поехать на фронт воевать против законно избранного президента Сирии Башара Асада в 2015 году. До февраля 2017 года он на стороне боевиков принимал активное участие в столкновениях в Идлибе и Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)