Сирия: РФ зафиксировала 9 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

Москва, 8 января. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии сообщили о девяти нарушениях режима перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (8 января 2018 г.) https://t.co/VeWdCV5qz7 pic.twitter.com/2m0ejtXR4D — Минобороны России (@mod_russia) January 8, 2018

По данным военного ведомства РФ, российская сторона зафиксировала за прошедшие сутки девять случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия. Одно нарушение было зафиксировано в провинции Дамаск.

Турецкая сторона сообщила о пяти нарушениях. Хама — одно, Дамаск — четыре, следует из сообщения.

Уточняется, что большинство случаев хаотичной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения зарегистрировано в районах, подконтрольных террористам группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России по решению ВС).

1 Организация запрещена на территории РФ.