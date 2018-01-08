Новости, Twitter, телефон: СМИ рассказали о распорядке дня Трампа

Вашингтон, 8 января. Американский лидер Дональд Трамп начинает свой день позже, чем в первые дни президентства, а также проводит намного меньше встреч, больше занимается просмотром телевидения и публикацией постов в социальных сетях. Об этом пишет ресурс Axios.

Trump's working schedule frequently doesn't begin until 11 and involves hours of "Executive Time" — aides say that means Twitter and TVhttps://t.co/n6NDrEdbTO — Axios (@axios) January 8, 2018

По данным портала, миллиардер начинает рабочий день в 11.00 (по местному времени) с брифингов по вопросам разведки и национальной безопасности. До этого Трамп, по имеющимся данным, смотрит ТВ-программы, звонит по телефону и публикует сообщения в своем микроблоге в сети Twitter.

Также отмечается, что в Овальном кабинете Трамп работает до 18.00. За это время он может провести одну встречу, снова звонит по телефону или смотрит новости.

По окончании рабочего дня американский глава возвращается в жилую часть Белого дома, где в очередной раз смотрит телевизор.

В первые дни президентства глава Белого дома начинал работать раньше и позже заканчивал. Он проводил встречи за завтраком, брифинги по вопросам разведки заканчивались примерно в 10.30, подчеркивает издание.

Также уточняется, что 43-й президент США Джордж Буш-младший обычно приходил в Овальный кабинет рано утром (06.45 по местному времени), а предыдущий лидер США Барак Обама начинал работу в 09.00.