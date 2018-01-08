Американка выйдет замуж за тетрис после развода с калькулятором

Вашингтон, 8 января. Американка из Флориды Нурул Махджабин Хассан заявила о намерении разорвать отношения с калькулятором. Как пишут СМИ США, она намерена заключить брак с тетрисом.

По мнению американки, тетрис позволяет мыслить нестандартно. Она рассказала, что в физическом смысле ощущает то же самое, что люди, которые находят подходящего себе человека.

Хассан отметила, что состоит в отношениях с тетрисом уже более года. Она играет более 12 часов в день. После окончания учебы, 20-летняя студентка намерена выйти замуж за устройство.

Ранее девушка заявила СМИ, что состоит в отношениях с калькулятором. Свои пристрастия Хассан объясняет тем, что никогда не влюблялась в мужчин.

Ранее сообщалось, что американка родила девочку из эмбриона, замороженного 24 года назад. Тина Гибсон забеременела после того, как в ее матку поместили эмбрион, долгое время находившийся в замороженном состоянии. Это произошло в марте 2017 года. В результате 25 ноября на свет появилась совершенно здоровая девочка, которую назвали Эммой.