Донбасс: ВСУ выпустили около 20 снарядов по территории ЛНР
Луганск, 8 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) один раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.
По данным пресс-службы военного ведомства ЛНР, за прошедшие сутки киевские военные один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы населенных пунктов ЛНР из БМП, гранатомета и пулемета.
Согласно имеющимся данным, ВСУ обстреляли районы населенного пункта Нижнее Лозовое. В общей сложности по территории ЛНР было выпущено порядка 20 снарядов.
По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины договорилась о режиме прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако Киев постоянно нарушает данные обязательства, обстреливая территории ДНР и ЛНР.