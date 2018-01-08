SpaceX произвела запуск Falcon 9 с секретным спутником Zuma

Майами (Флорида, США), 8 января. Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma американского правительства стартовала с мыса Канаверал, расположенного в штате Флорида. Об этом рассказали в американской компании SpaceX.

Первый в наступившем году запуск состоялся в 04.00 (по московскому времени). Спустя восемь минут после старта первая ступень носителя погрузилась на специальную посадочную площадку.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2018

Информация о назначении спутника Zuma не уточняется, передает RT.

Напомним, в конце декабря минувшего года SpaceX провела удачный запуск Falcon 9 с десятью спутниками связи.