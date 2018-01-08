Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, 8 января. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию Донецкой народной республики.

Как рассказали в оперативном командовании ДНР, под огонь ВСУ попал населенный пункт Михайловка. Киевские военные применили вооружение БМП и гранатометы.

По предварительным данным, жертв, пострадавших, разрушений нет.

Напомним, ранее контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня в период новогодних и рождественских праздников. Режим вступил в силу с 23 декабря.

Накануне украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли ДНР.