Суд в Киргизии оставил в силе восьмилетний срок террористу, воевавшему в Сирии

Бишкек, 8 января. Суд в Киргизии оставил в силе восьмилетний срок смертнику, воевавшему в Сирии.

Как говорится в постановлении Бишкекского городского суда, 25-летний мужчина будет отбывать наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Такое решение ранее принял Первомайский районный суд. По версии стороны обвинения, с 2011 по 2014 годы мужчина находился на заработках во Владивостоке. Он попал под влияние приверженцев религиозного течения «джихадизм», позже стал приверженцем радикальной идеологии.

В сентябре 2015 года мужчина выехал в Сирию воевать против правительственных войск Сирии, Ирака. Он прибыл в лагерь боевой подготовки террористов, расположенный недалеко от города Алеппо.

Мужчина вступил в ряды международной террористической организации «Таухид Ва Джихад» (запрещена в РФ). По февраль 2017 года он на стороне боевиков принимал активное участие в столкновениях в Идлиб и Алеппо.