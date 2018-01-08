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Снимайте перчатки и обувь: блогер назвал 11 вещей, о которых надо знать при поездке в РФ
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    Снимайте перчатки и обувь: блогер назвал 11 вещей, о которых надо знать при поездке в РФ

    9:33  8 Января 2018  /обновлено: 9:34  08 Января 2018
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    Снимайте перчатки и обувь: блогер назвал 11 вещей, о которых надо знать при поездке в РФ

    Москва, 8 января. Путешественник Дилан Лав (Dylan Love) посетил российскую столицу и в своем блоге на портале Business Insider рассказал, что стоит знать о русских, и как следует себя вести в Москве.

    По его словам, тем, кто собирается посетить Россию, необходимо выучить хотя бы несколько русских фраз, взять с собой аккумулятор для зарядки гаджетов, а также познакомиться с русскими традициями и обычаями.

    Снимайте перчатки и обувь: блогер назвал 11 вещей, о которых надо знать при поездке в РФ

    Он напоминает, что дополнительный источник питания поможет не остаться без смартфона в нужный момент. Если говорить конкретно о путешествии (особенно зимой — Прим.ред.), то Дилан советует взять даже несколько аккумуляторов, потому что из-за холодов батарея телефона очень быстро садится.

    Снимайте перчатки и обувь: блогер назвал 11 вещей, о которых надо знать при поездке в РФ

    По мнению туриста, несколько фраз на русском языке помогут вызвать симпатию среди местных и помогут избежать неприятностей.

    Кроме того, опытный турист напоминает, что в РФ нельзя купить алкоголь в магазине после 22.00.

    Лав советует обязательно снимать обувь при походе в гости, а также снимать перчатку при знакомстве с человеком.

    Учетная запись LinkedIn не имеет смысла, отмечает он.

    Также лучше пользоваться Yandex Translate, а не Google Translate. Блогер рекомендует купить местную сим-карту и напоминает, что смартфон GPS не надежен в центре города.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #туризм #блогер #путешествие
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