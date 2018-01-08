Сирия: российские военные доставили гумпомощь в поселок на границе с Ливаном

Буккейн, 8 января. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Буккейн.

Поселок расположен на западе Сирии у границы с Ливаном. Он несколько лет находился под контролем террористов. При отступлении боевики уничтожили инфраструктуру: разрушили школы, больницы, водопровод. Несмотря на то, что многое уже восстановлено, местные жители нуждаются в помощи.

Как пишет ТАСС, российские военные доставили на территорию гуманитарную помощь. В основном, это продукты питания. Гумпомощь раздали во дворе отремонтированной школы. Около 80 детей ушли домой с продуктовыми наборами.

Напомним, российские военные регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирийской Арабской Республики, чтобы оценить гуманитарную обстановку.