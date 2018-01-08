Стало известно, какие учения предстоят ВКС РФ в 2018 году

Москва, 8 января. Воздушно-космические силы России в 2018 году проведут более 500 учений различного уровня.

Об этом рассказали в министерстве обороны России. Как говорится в сообщении ведомства, на текущий год запланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня.

Также пройдут более 1300 сборовых мероприятий. В них примут участие различные категории военнослужащих. В 2018 году Минобороны РФ проведет конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС.

Среди них «Авиадартс-2018», «Ключи от неба-2018», «Воздушные рубежи-2018».