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В Сирии впервые за несколько лет верующие отметили Рождество
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    В Сирии впервые за несколько лет верующие отметили Рождество

    9:09  8 Января 2018  /обновлено: 9:09  08 Января 2018
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    В Сирии впервые за несколько лет верующие отметили Рождество

    Дамаск, 8 января. В Сирийской Арабской Республике впервые за несколько лет верующие отметили Рождество. За годы боевых действий боевики уничтожили десятки храмов, кое-что экстремисты успели вывезти из страны.

    Сирийский городок Маалюля — эпицентр христианства на арабском Ближнем Востоке. Террористы похитили колокол и пытались вывезти из страны, но благодаря работе сирийских спецслужб реликвию удалось перехватить на ливанской границе, передают «Вести.ru».

    Обломок статуи Иисуса Христа является подарком Московской Патриархии. Боевики раскололи ее на части, голову статуи до этого момента не смогли найти.

    В Сирии впервые за несколько лет верующие отметили Рождество

    По словам настоятеля монастыря Сергия и Вакха Абдулла Альхамади, икона Иисуса Христа очень редкая, поскольку лишь иконописцы из САР использовали такую технику и детали.

    «Есть и Тайная вечеря — единственная в мире с перевернутым изображением стола», — сообщил он.

    Напомним, из сирийского города Маалюли, когда он был под контролем террористов, было вывезено почти 30 старинных икон.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #рождество #маалюля
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