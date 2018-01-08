Помощник Трампа заявил о «вмешательстве» России в выборы в Мексике

Вашингтон, 8 января. Помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что есть признаки «вмешательства» Москвы в предстоящие выборы в Мексике.

Как пишет The Hill, он выразил обеспокоенность проведением запутанных кампаний «по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде». Он также обвинил Россию в применении киберинструментов.

По мнению политика, Москва участвует в дезинформации мексиканских избирателей.

В качестве примера «вмешательства» России он также привел референдум о независимости Каталонии.

Ранее сообщалось, что расследование ФБР по вопросу «вмешательства России» в ход выборов президента США началось с подачи советника президента Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса. Во время беседы с представителем австралийского дипломатического корпуса, Пападопулос сообщил о наличии у России неких сведений, которые могут повредить репутации оппонента Дональда Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон.