Стал известен лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

Лос-Анджелес, 8 января. Премию «Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.

Как пишут западные СМИ, согласно сюжету фильма, мать пытается добиться от полиции расследования смерти своей дочери.

Отмечается, что кинокритики также оценили сценарий фильма, за который также вручили статуэтку. Также фильм был удостоен «Золотых глобусов» за лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

Ранее сообщалось, что Гэри Олдман получил «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль. «Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса».