18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
ДТП с тремя легковушками произошло в Екатеринбурге
Общество
Стал известен лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стал известен лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

    8:22  8 Января 2018  /обновлено: 8:22  08 Января 2018
    212

    Стал известен лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

    Лос-Анджелес, 8 января. Премию «Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.

    Как пишут западные СМИ, согласно сюжету фильма, мать пытается добиться от полиции расследования смерти своей дочери.

    Отмечается, что кинокритики также оценили сценарий фильма, за который также вручили статуэтку. Также фильм был удостоен «Золотых глобусов» за лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

    Ранее сообщалось, что Гэри Олдман получил «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль. «Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса». 

    Стал известен лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #золотой глобус
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: российские военные доставили гумпомощь в поселок на границе с Ливаном

      9:12 8 Января 2018 371
      Читать
      8:47
      Сегодня

      Во Владивостоке стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина
      5:26
      Сегодня

      Сирия: опубликовано видео крупного теракта в Идлибе
      4:07
      Сегодня

      Сирия: САА и ВКС РФ уничтожили командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе
      1:47
      Сегодня

      Сирия: САА приближается к военному аэродрому «Абу-Духур» на юге Идлиба

      23:57
      Вчера

      Сенатор Калашников допустил выход России из ВТО из-за иска ЕС по «свиному эмбарго»

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018 3964

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10418

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10385

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11110

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      19202
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      2:08   8 Января 2018
      2749
      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      23:03   7 Января 2018
      1697
      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09   7 Января 2018
      3964
      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      14:33   7 Января 2018
      31542