Гэри Олдман получил «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль

Лос-Анджелес, 8 января. Британский актер Гэри Олдман завоевал «Золотой глобус». Об этом было объявлено на церемонии вручения кинопремии в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Как пишут западные СМИ, актер получил награду в номинации «Лучший актер драматического фильма». Она досталась ему за работу в фильме «Темные времена».

Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса». Также кинокритики США назвали лучший фильм 2017 года. Национальное сообщество американских кинокритиков выбрало лучший фильм 2017 года. Им стал режиссерский дебют американской актрисы Греты Гервиг «Леди Берд».