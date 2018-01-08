Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Будапешт, 8 января. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет принимать беженцев из мусульманских стран.

Как пишут западные СМИ, политик назвал их «мусульманскими захватчиками». Орбан также отметил, что страна не будет принимать беженцев в будущем. По его мнению, большое количество мусульман в государстве приведет к появлению «параллельных обществ». Также он подчеркнул, что Будапешт относится к ним не как к мусульманским беженцам, а как к «мусульманским захватчикам».

По словам Орбана, Венгрия не должна принимать беженцев, так как страна открыла свой рынок для свободной конкуренции.