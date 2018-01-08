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«Удар по МОК»: Россия может ответить «многомиллионным ударом»
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    «Удар по МОК»: Россия может ответить «многомиллионным ударом»

    7:50  8 Января 2018  /обновлено: 7:50  08 Января 2018
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    «Удар по МОК»: Россия может ответить «многомиллионным ударом»

    Москва, 8 января. Спортивный обозреватель Иван Швец в авторской статье заявил, что Россия может нанести МОК «многомиллионный удар».

    В эфире Business FM он отметил, что это станет ответом на запрет символики России на Олимпиаде, которая пройдет в Южной Корее. Как мнению Швеца, российские спортсмены будут бороться за «самые высокие места» не под национальной символикой. Как ранее подчеркнул президента РФ Владимир Путин, все атлеты, которые планировали участвовать в Играх от России, должны ехать на соревнования.

    Глава государства добавил, что Россия заключается не в символике или гимне, она в сердцах болельщиков и спортсменов. По мнению журналиста, самым мощным финансовым оружием, которое принесло бы МОК урон, являются телетрансляции. \

    По его словам, Россия могла бы отказаться от показов передач об Играх. Тем самым она нанесет удар на несколько миллионов долларов.

    «Удар по МОК»: Россия может ответить «многомиллионным ударом»

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #мок
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