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Технологии
Apple будет менять батареи iPhone с двукратной скидкой в 2018 году
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    Apple будет менять батареи iPhone с двукратной скидкой в 2018 году

    7:38  8 Января 2018  /обновлено: 7:38  08 Января 2018
    1895

    Apple будет менять батареи iPhone с двукратной скидкой в 2018 году

    Нью-Йорк, 8 января. Американская компания Apple предоставляет двукратную скидку на замену аккумуляторов iPhone в течение всего 2018 года.

    Как пишут западные СМИ, таким образом компания планирует загладить вину перед пользователями за замедление прошлых моделей телефонов.

    Акцией смогут воспользоваться владельцы iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE. Все они смогут заменить батареи на своих устройствах за 29 долларов вместо 79 долларов.

    Как отмечают эксперты, Apple пошла на этот шаг вынужденно, так как репутация фирмы значительно пострадала. Ранее компания признала, что намеренно замедляла работу своих старых устройств.

    Apple будет менять батареи iPhone с двукратной скидкой в 2018 году

    Автор: Алия Садыкова
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    #apple #iphone
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