«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»

Москва, 8 января. Фильм режиссера из России Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не стал лауреатом премии «Золотой глобус».

Как сообщается в официальном аккаунте премии в Twitter, он устпил немецкой картине «На пределе».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» также соперничали «Сначала они убили моего отца», снятый Анджелиной Джоли, «Фантастическая женщина» производства Чили и «Квадрат» снятый группой из Швеции, Германии и Франции.

Ранее «Нелюбовь» стала лауреатом премии «Белый слон».