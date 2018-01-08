«Снегурочка и прогулки в минус 30»: стало известно, что больше всего удивляет иностранцев в РФ

Москва, 8 января. Иностранцы оценили новогодние традиции россиян. Как они признались в социальных сетях, самым большим открытием для них стала Снегурочка.

Выяснилось, что только единицы знают о существовании внучки Деда Мороза.

Также большинство граждан западных стран удивил ежегодный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Они считают, что случай, описанный в фильме, не мог произойти в реальности, так как перепутать дома невозможно.

Житель Новой Зеландии Джим Вильсон заявил, что русские являются сумасшедшей нацией, поскольку они выходят на улицу в новогоднюю ночь даже минус 30 градусов.

Ранее журналистка из Швеции объяснила, почему иностранцам сложно понять россиян. Чтобы иностранцы могли понимать россиян, им важно научиться воспринимать косвенные сигналы, одного беглого владения русским языком недостаточно, считает шведская журналистка Анна-Лена Лаурен.

По ее словам, в России в речи используют не только слова, а сами слова зачастую могут значить совсем не то, что закреплено за ними в словарях.