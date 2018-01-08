СМИ рассказали о возможной встрече военачальников России и НАТО

Москва, 8 января. В январе состоится встреча военачальников России и НАТО. Как пишет BuzzFeed, на начало 2018 года назначена беседа Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Отмечается, что подобные переговоры проходят крайне редко. Ожидается, что они пройдут в Баку. Какие темы будут обсуждать стороны, неизвестно.

Ранее в НАТО заявили, что не хотят новой «холодной войны» с Россией. НАТО выступает за политический диалог с Москвой и не хочет новой «холодной войны» с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как он отметил в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten, сегодня Россия более уверена в себе, однако НАТО против новой гонки вооружений.