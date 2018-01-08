Захарова прокомментировала действия МОК одной фразой

Москва, 8 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решения Международного олимпийского комитета по отношению к российским спортсменам одной фразой.

«Одним словом описать не получится. Guys, come on» — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее представитель МИД уже заявляла об агрессивной кампании в отношении России по целому ряду направлений. В частности, она назвала решение МОК по российским спортсменам планом «Б» по изоляции России.

Ранее в материале агенства Ридус сообщалось, что во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее российскую символику разрешат использовать в Доме болельщиков российских спортсменов. Дом болельщиков появится в южнокорейском Пхенчхане на время Игр и будет расположен недалеко от Олимпийского парка.