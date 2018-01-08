Ирак: один человек стал жертвой взрыва бомбы возле кафе в Багдаде

Багдад, 8 января. Источник в службе безопасности Ирака сообщил, что один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате взрыва бомбы возле одного из кафе в Багдаде.

«На юго-востоке столицы Ирака в районе Аль-Сахерон возле кафе произошел теракт, в результате чего один человек погиб и еще четыре получили ранения», — заявил источник.

Сообщается, что район взрыва был оцеплен силовиками. Раненые были госпитализированы, говорится в материале портала Iraqinews.com.

Ранее портал Ридус сообщал, что гражданина РФ приговорили к смертной казни через повешение в иракском Багдаде. Суд установил, что он воевал на стороне группировки ИГ (запрещена в РФ).