Ирак: полицейский подорвался на мине в Аль-Анбаре

Багдад, 8 января. Источник в Службе безопасности Ирака «Баснус» сообщил, что один полицейский погиб, а второй получил ранения в результате взрыва мины в районе Аль-Каим в провинции Аль-Анбар.

Сообщается, что мина была заложена боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Во время взрыва также получила повреждение полицейская машина, говорится в материале Iraqinews.com.

Ранее портал Ридус сообщал, что гражданина РФ приговорили к смертной казни через повешение в иракском Багдаде. Суд установил, что он воевал на стороне группировки ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.