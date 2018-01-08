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Южнокорейский ученый поставил диагноз Ким Чен Ыну по голосу
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    Южнокорейский ученый поставил диагноз Ким Чен Ыну по голосу

    6:05  8 Января 2018
    278

    Южнокорейский ученый поставил диагноз Ким Чен Ыну по голосу

    Сеул, 8 января. Профессор университета южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын имеет серьезные проблемы со здоровьем.

    По словам специалиста, он провел анализ записи новогоднего обращения северокорейского лидера. Результаты исследования показали, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении ряда согласных в речи Ким Чен Ына позволяют утверждать, что тот имеет заболевание почек.

    Ранее агенство Ридус сообщало, что правительство Южной Кореи заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на убийство лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в размере 310 тысяч долларов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #ким чен ын #южная корея #почки
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