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Общество
Генпрокуратура РФ назвала самое распространенное преступление в 2017 году
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    Генпрокуратура РФ назвала самое распространенное преступление в 2017 году

    5:47  8 Января 2018
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    Генпрокуратура РФ назвала самое распространенное преступление в 2017 году

    Москва, 8 января. Генеральная прокуратура России сообщила, что самым распространенным преступлением в России в прошедшем 2017 году было мошенничество.

    Сообщается, что в среднем каждые три минуты правоохранители регистрировали преступление данного вида. Всего было зафиксировано 204 870 подобных преступлений.

    При этом, в ведомстве отметили, что количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (ст. 159, 159.6 УК РФ), увеличилось на 6,8% в сравнении с 2016 годом.

    Также в Генпрокуратуре добавили, что раскрываемость случаев мошенничества составляет 25%.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов предлагает приравнять оказание платных магических услуг к мошенничеству.

    Автор: Ирина Новикова
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    #преступление #генпрокуратура рф
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