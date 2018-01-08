Генпрокуратура РФ назвала самое распространенное преступление в 2017 году

Москва, 8 января. Генеральная прокуратура России сообщила, что самым распространенным преступлением в России в прошедшем 2017 году было мошенничество.

Сообщается, что в среднем каждые три минуты правоохранители регистрировали преступление данного вида. Всего было зафиксировано 204 870 подобных преступлений.

При этом, в ведомстве отметили, что количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (ст. 159, 159.6 УК РФ), увеличилось на 6,8% в сравнении с 2016 годом.

Также в Генпрокуратуре добавили, что раскрываемость случаев мошенничества составляет 25%.

Ранее телеканал 360 сообщал, что депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов предлагает приравнять оказание платных магических услуг к мошенничеству.