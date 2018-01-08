Сирия: опубликовано видео крупного теракта в Идлибе
Дамаск, 8 января. Момент крупного террористического акта в сирийском городе Идлиб был запечатлен камерой наблюдения.
Сообщается, что вечером в воскресенье в столице провинции Идлиб взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у штаба группировки «Имарат Кавказ»1 (запрещена в РФ)
По последним данным, в результате теракта около 100 человек погибли, еще как минимум 100 были ранены, говорится в материале портала Almasdar.
Отмечается, что в числе жертв и пострадавших находятся как боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), контролирующей город, так и мирные жители.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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