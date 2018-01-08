Иракские войска уничтожили группу боевиков ИГ на границе с Сирией
Багдад, 8 января. Иракская армия уничтожила группу боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на границе Ирака и Сирии.
Сообщается, что в ходе минометных обстрелов в деревне аль-Даххадж было ликвидировано восемь членов террористической организации.
Также был уничтожен транспорт боевиков и ряд вооружений, говорится в материале портала IraqiNews.
Ранее телеканал 360 сообщал, что вооруженные силы Ирака, введенные в провинцию Киркук для обеспечения безопасности на военных базах, столкнулись с войсками курдов пешмерга.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: