Ирак: в Багдаде прошла выставка сирийских товаров

Багдад, 8 января. Выставка товаров сирийского производства завершилась 6 января в столице Ирака.

Сообщается, что в павильонах были представлены сельскохозяйственные, пищевые, химические и текстильные товары, изготовленные в Сирии. Участниками мероприятия стали около 200 сирийских промышленных и производственных компаний, которые продемонстрировали свою продукцию на площади 7000 квадратных метров, говорится в материале сирийского агентства Сана.

Отмечается, что выставку, открывшуюся в Багдаде 9 декабря, посетили более 1,25 млн. иракцев.

В рамках мероприятия было продано более 800 тонн товаров. Также состоялось подписание ряда контрактов по иракско-сирийскому сотрудничеству.