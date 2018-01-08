Сирия: десантники САА переброшены из Дейр-эз-Зора в Восточную Гуту

Дамаск, 8 января. Десантники из сирийской Республиканской гвардии переброшены из Дейр-эз-Зора под Дамаск в Восточную Гуту.

Сообщается, что военнослужащие, ранее сражавшиеся против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор получили новое задание в восточной части провинции Дамаск.

Согласно имеющейся информации, десантники будут задействованы в масштабной операции против боевиков в Восточной Гуте, говорится в материале портала Muraselon.

Ранее RT на русском сообщало, что боевики в Восточной Гуте обстреляли из минометов окрестности Дамаска. В результате стрельбы пострадали предместье Хараста и лагерь беженцев «Аль-Вафедин».

1 Организация запрещена на территории РФ.