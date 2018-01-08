Сирия: САА и ВКС РФ уничтожили командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

Дамаск, 8 января. Правительственные войска, поддерживаемые ВКС РФ, уничтожили несколько высокопоставленных командиров террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в юго-восточной части сирийской провинции Идлиб.

Сообщается, что в ликвидации пятерых полевых командиров также принимали участие сирийские «Силы тигра», говорится в материале портала Muraselon.

Отмечается, что сирийская армия смогла освободить город Синджар и еще шесть небольших населенных пунктов.

Ранее RT на русском сообщало, что в воскресенье в сирийском Идлибе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.