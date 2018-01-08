Азаров прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Москва, 8 января. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал планы киевских властей подорвать магистральные газопроводы, подающие пригодный газ из России в Украину и в страны Европейского Союза. Соответствующую запись политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

О планах взорвать газопроводы рассказал в эфире украинского телеканала заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. На это выступление Азаров и попросил обратить внимание своих подписчиков.

Бывший украинский премьер подчеркнул, что реализовать преступный замысел Киеву помешала вовсе не боязнь за собственное население, а реакция Германии.

«Взорвать магистральные газопроводы им помешало не то, что сами украинцы в зиму останутся без газа, а жесткая реакция Германии и категорический запрет американской администрации Обамы на эти террористические действия», — отметил Азаров.

Накануне Ирина Яровая сравнила советника Порошенко Юрия Бирюкова с боевиками ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация»). Об этом сообщал телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.