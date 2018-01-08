Азаров рассказал о реальной ситуации в банковском секторе Украины

Москва, 8 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал своим подписчикам о реальном состоянии в банковском секторе страны.

По словам Азарова, он старается сообщать украинцам точные и правдивые сведения о ситуации в стране, о которых молчат лживые киевские СМИ.

«Вот ситуация в банковском секторе. С 2014 г. по сегодняшний день обанкротились 86 банков (больше половины от числа действовавших в 2013 г.). Вдумайтесь в эту ужасную цифру: 262,3 млрд. грн. потеряли вкладчики и клиенты этих банков», — говорится в сообщении политика на его странице в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что среди обанкротившихся банков были и крупные системные организации.

Также Азаров добавил, что в настоящее время ликвидность всей банковской системы Украины составляет всего около 120 млрд. гривен.