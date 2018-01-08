Состояние Олега Табакова вновь ухудшилось

Москва, 8 января. Состояние народного артиста СССР Олега Табакова снова ухудшилось.

Сообщается, что врачи оценивают состояние 82-летнего актера, как тяжелое. Отмечается, что у него резко упало артериальное давление, нормальный уровень которого приходится поддерживать с помощью медикаментов.

Кроме того, Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее RT на русском сообщало, что заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил, что состояние народного артиста СССР Олега Табакова, который был госпитализирован 27 ноября, существенно улучшилось, однако речи о его выписке из больницы не идет.