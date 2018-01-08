Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

Дамаск, 8 января. Сирийские правительственные войска прорвали окружение вокруг военной базы бронетехники города Хараста провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил источник с места событий.

Отмечается, что армии САР удалось восстановить контроль над мукомольными мельницами, которые находятся возле военной базы бронетехники.

«Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления» — цитирует РИА Новости.

Накануне сообщалось о серии мощных взрывов в городе Идлиб одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Взрывчатые вещества были заложены в автомобилях. В результате теракта погибли десятки людей. В частности, по информации агентства ТАСС, в результате инцидента погибли не менее 30 человек. Как минимум 70 получили ранения.