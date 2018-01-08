18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Хабаровском крае раскрыта кража коллекционных монет
Новости Сирии
Сирия: САА приближается к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА приближается к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

    1:47  8 Января 2018  /обновлено: 1:47  08 Января 2018
    564

    Сирия: САА приближается к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

    Дамаск, 8 января. Сирийские правительственные войска установили контроль над стратегически важным форпостом, расположенным в 17 км от авиабазы Абу-Духур на юге провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает «Аль-Маядин».

    Издание напоминает, что контроль над авиабазой Абу-Духур был утрачен официальным Дамаском еще в 2014-м году. Несколько ранее САА удалось выбить боевиков из населенного пункта Санджар, расположенного в юго-восточной части провинции Идлиб Сирии.

    Ранее сообщалось о серии мощных взрывов, прогремевших в Идлибе. Террористы привели в действие взрывчатые вещества, заложенные в автомобилях. Точное количество пострадавших в результате теракта не известно. «Аль-Маядин» располагает данными о 20 погибших и 30 раненых. Агентство ТАСС сообщает о как минимум 30 погибших и 70 раненых.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #идлиб
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: САА приближается к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

      1:47 8 Января 2018 564
      Читать
      23:57
      Вчера

      Сенатор Калашников допустил выход России из ВТО из-за иска ЕС по «свиному эмбарго»

      22:19
      Вчера

      Сирия: в Идлибе взорвался автомобиль начиненный взрывчаткой
      20:44
      Вчера

      Иск ЕС к России по «свиному эмбарго» должен быть рассмотрен в течение двух месяцев — ВТО
      20:27
      Вчера

      Стала известна причина крушения самолета арабской коалиции в Йемене

      20:05
      Вчера

      «Кого считать оккупантом?»: Клинцевич предложил Украине вернуться к досоветским границам

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018 3521

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10373

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10364

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11039

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      19103
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      2:08   8 Января 2018
      587
      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      23:03   7 Января 2018
      1332
      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09   7 Января 2018
      3521
      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      14:33   7 Января 2018
      24717