Сирия: САА приближается к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

Дамаск, 8 января. Сирийские правительственные войска установили контроль над стратегически важным форпостом, расположенным в 17 км от авиабазы Абу-Духур на юге провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает «Аль-Маядин».

Издание напоминает, что контроль над авиабазой Абу-Духур был утрачен официальным Дамаском еще в 2014-м году. Несколько ранее САА удалось выбить боевиков из населенного пункта Санджар, расположенного в юго-восточной части провинции Идлиб Сирии.

Ранее сообщалось о серии мощных взрывов, прогремевших в Идлибе. Террористы привели в действие взрывчатые вещества, заложенные в автомобилях. Точное количество пострадавших в результате теракта не известно. «Аль-Маядин» располагает данными о 20 погибших и 30 раненых. Агентство ТАСС сообщает о как минимум 30 погибших и 70 раненых.