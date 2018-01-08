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Рэпер Pharaoh оскорбил и заставил прыгать зрителей на концерте в Сочи
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    Рэпер Pharaoh оскорбил и заставил прыгать зрителей на концерте в Сочи

    2:05  8 Января 2018
    189

    Рэпер Pharaoh оскорбил и заставил прыгать зрителей на концерте в Сочи

    Сочи, 8 января. Популярный российский рэп-исполнитель Pharaoh нецензурными словами оскорбил своих зрителей на концерте в Сочи и заставил их прыгать.

    Сообщается, что 5 января во время выступления на LiveFest в Ледовом дворце в Сочи рэпер оказался недоволен поддержкой зрителей.

    «Самая тухлая толпа, что я видел в восемнадцатом году!», — заявил Pharaon, обильно снабдив свою реплику обсценной лексикой.

    Исполнитель также потребовал от своих поклонников прыгать выше.

    «Я хочу видеть прыгающие тела!», — сказал он, добавив, что если он прыгает выше, чем его юные фанаты, то они недостаточно активны, ведь он такой же высокий.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сочи #концерт #pharaoh
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