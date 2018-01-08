Рэпер Pharaoh оскорбил и заставил прыгать зрителей на концерте в Сочи

Сочи, 8 января. Популярный российский рэп-исполнитель Pharaoh нецензурными словами оскорбил своих зрителей на концерте в Сочи и заставил их прыгать.

Сообщается, что 5 января во время выступления на LiveFest в Ледовом дворце в Сочи рэпер оказался недоволен поддержкой зрителей.

«Самая тухлая толпа, что я видел в восемнадцатом году!», — заявил Pharaon, обильно снабдив свою реплику обсценной лексикой.

Исполнитель также потребовал от своих поклонников прыгать выше.

«Я хочу видеть прыгающие тела!», — сказал он, добавив, что если он прыгает выше, чем его юные фанаты, то они недостаточно активны, ведь он такой же высокий.