Рэпер Pharaoh оскорбил и заставил прыгать зрителей на концерте в Сочи
Сочи, 8 января. Популярный российский рэп-исполнитель Pharaoh нецензурными словами оскорбил своих зрителей на концерте в Сочи и заставил их прыгать.
Сообщается, что 5 января во время выступления на LiveFest в Ледовом дворце в Сочи рэпер оказался недоволен поддержкой зрителей.
«Самая тухлая толпа, что я видел в восемнадцатом году!», — заявил Pharaon, обильно снабдив свою реплику обсценной лексикой.
Исполнитель также потребовал от своих поклонников прыгать выше.
«Я хочу видеть прыгающие тела!», — сказал он, добавив, что если он прыгает выше, чем его юные фанаты, то они недостаточно активны, ведь он такой же высокий.
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