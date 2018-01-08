Радикалы напали на Российский центр науки и культуры в Киеве

Киев, 8 января. Радикалы из организации «Черный комитет» в рождественскую ночь совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.

По словам сотрудника центра, нападавшие облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.

«Мы оттирали его полдня. Нанесен значительный материальный ущерб», — цитирует его РИА Новости.

Также работник центра подчеркнул, что данное нападение не является первым. Ранее подобные акции проводились в 2017 и 2016 годах.

В сообщении RT на русском говорится, что посольство России ожидает, что украинские власти привлекут к ответственности виновных в нападении.