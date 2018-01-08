Глава ЦРУ обвинил Россию в планах «подорвать» еще одни выборы в США

Вашингтон, 8 января. Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майк Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что Россия «снова попытается вмешаться» в ход выборов в Конгресс в 2018-м году.

Более того, Помпео убежден, что Москва вмешивается в волеизъявление американцев «на протяжении десятилетий». Глава ЦРУ считает, что «угроза демократии» исходит не только от России. Он выразил готовность защищать волеизъявление американского народа.

«Да, меня по-прежнему беспокоят не только русские, но и попытки других. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — цитирует RT.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась своими впечатлениями об ушедшем годе. Дипломат также призналась в хороших отношениях с бывшим членом американского Госдепа Дженнифер Псаки, — передавал телеканал «360».