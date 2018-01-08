Выборы-2018: глава ЦИК рассказала о претендентах «с чудинкой»

Москва, 8 января. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что среди тех, кто подал в ЦИК документы о выдвижении на пост президента, есть претенденты с «чудинкой».

«Не хотелось бы давать характеристики, но есть с чудинкой кандидаты. Один заявил, что непременно должен сдать документы сегодня ровно в 22 часа 22 минуты», — сказала Памфилова.

«На сей момент у нас заявлено 67 претендентов, из них 21 от партий, 46 самовыдвиженцев», — отметила глава ЦИК.

Напомним, что 7 января, ЦИК официально завершила прием документов у самовыдвиженцев на пост президента. Желающие выдвинуться от партий смогут подать документы до 12 января.