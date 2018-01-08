Экс-глава правительства САР заявил о казни десятков людей за день «умеренными» боевиками
Дамаск, 8 января. Бывший глава правительства Сирии Рияд Фарид Хиджаб заявил о массовых казнях мирных жителей провинции Дамаск на протяжении минувших суток представителями так называемой «умеренной оппозиции».
По его словам, только в маленьком городе Дума было забито камнями большое десяти людей. Не меньше людей стали жертвами боевиков в Ирбине и Месрабе. В региональном управлении полиции сообщают, что люди были убиты с особой жестокостью.
«К моему глубочайшему сожалению, за годы сирийского конфликта такие преступления стали обыденностью для многострадального сирийского народа», — добавил политик.
Он также обвинил международные организации и страны Запада в потакании террористам.
15 декабря сообщалось о самой массовой казни боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Ираке.
1 Организация запрещена на территории РФ.