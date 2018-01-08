Экс-глава правительства САР заявил о казни десятков людей за день «умеренными» боевиками

Дамаск, 8 января. Бывший глава правительства Сирии Рияд Фарид Хиджаб заявил о массовых казнях мирных жителей провинции Дамаск на протяжении минувших суток представителями так называемой «умеренной оппозиции».

По его словам, только в маленьком городе Дума было забито камнями большое десяти людей. Не меньше людей стали жертвами боевиков в Ирбине и Месрабе. В региональном управлении полиции сообщают, что люди были убиты с особой жестокостью.

«К моему глубочайшему сожалению, за годы сирийского конфликта такие преступления стали обыденностью для многострадального сирийского народа», — добавил политик.

Он также обвинил международные организации и страны Запада в потакании террористам.

15 декабря сообщалось о самой массовой казни боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.