18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Хабаровский мошенник обманом продал чужой автомобиль
Весь мир
Экс-глава правительства САР заявил о казни десятков людей за день «умеренными» боевиками
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-глава правительства САР заявил о казни десятков людей за день «умеренными» боевиками

    0:50  8 Января 2018  /обновлено: 0:50  08 Января 2018
    723

    Экс-глава правительства САР заявил о казни десятков людей за день «умеренными» боевиками

    Дамаск, 8 января. Бывший глава правительства Сирии Рияд Фарид Хиджаб заявил о массовых казнях мирных жителей провинции Дамаск на протяжении минувших суток представителями так называемой «умеренной оппозиции».

    По его словам, только в маленьком городе Дума было забито камнями большое десяти людей. Не меньше людей стали жертвами боевиков в Ирбине и Месрабе. В региональном управлении полиции сообщают, что люди были убиты с особой жестокостью.

    «К моему глубочайшему сожалению, за годы сирийского конфликта такие преступления стали обыденностью для многострадального сирийского народа», — добавил политик.

    Он также обвинил международные организации и страны Запада в потакании террористам.

    15 декабря сообщалось о самой массовой казни боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Ираке.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #казнь #рияд #умеренные
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: САА приближается к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

      1:47 8 Января 2018 564
      Читать
      23:57
      Вчера

      Сенатор Калашников допустил выход России из ВТО из-за иска ЕС по «свиному эмбарго»

      22:19
      Вчера

      Сирия: в Идлибе взорвался автомобиль начиненный взрывчаткой
      20:44
      Вчера

      Иск ЕС к России по «свиному эмбарго» должен быть рассмотрен в течение двух месяцев — ВТО
      20:27
      Вчера

      Стала известна причина крушения самолета арабской коалиции в Йемене

      20:05
      Вчера

      «Кого считать оккупантом?»: Клинцевич предложил Украине вернуться к досоветским границам

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018 3521

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10373

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10364

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11039

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      19103
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      2:08   8 Января 2018
      587
      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      23:03   7 Января 2018
      1332
      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09   7 Января 2018
      3521
      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      14:33   7 Января 2018
      24717