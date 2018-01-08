Адвокат экс-президента Ирана опроверг информацию о его аресте

Тегеран, 8 января. Адвокат бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг информацию об аресте своего подзащитного. Об этом сообщила газета al-Quds al-Arabi.

Адвокат подчеркнул, что сведения об аресте Махмуда Ахмадинежада не соответствуют действительности. При этом издание, опубликовавшее заявление адвоката, не называет его имени и не раскрывает местонахождение политика.

Информация о задержании Ахмадинежада в Ширазе появилась 7-го января. Газета al-Quds al-Arabi сообщила об аресте экс-президента Ирана за поддержку протестных акций со ссылкой на «надежные источники».

Накануне в Совете безопасности ООН состоялось экстренное заседание, посвященное ситуации в Иране. Представитель Соединенных Штатов Никки Хейли заявила, что Тегеран «взят на карандаш». Между тем, Россия назвала сложившуюся ситуацию внутренним делом Ирана, — напоминает RT.